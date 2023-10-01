القبض على شخصين هاربين من تنفيذ أحكام بالحبس 133 سنة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية من ضبط (كاتب بوحدة محلية- مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف) هارب من تنفيذ عدد 45 حكما قضائيا فى قضايا تبديد، والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من " 86 سنة".

كما تم ضبط عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف) هارب من تنفيذ عدد 53 حكم قضائى فى قضايا (تبديد) والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من " 47 سنة".

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.