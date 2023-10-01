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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعترف أمام المحكمة.. إحالة متهم بإنهاء حياة خالته وزوجها بالعمرانية للمفتي

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، إحالة قاتل خالته وزوجها فى العمرانية لمفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعى في إعدامه، وحددت جلسة الأربعاء 11 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم روماني صبحي، 39 سنة، عامل بدائرة قسم العمرانية بمحافظة الجيزة بقتل المجني عليه مكرم توفيق زوجة خالته عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض «سكين» بمختلف أنحاء جسده غير مرة وخنقه بـ«قطعة قماشية» فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته. 

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بقتل خالته ثريا إسكندر عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض «سكين» بمختلف أنحاء جسدها غير مرة فأحدث بها الإصابات التي أودت بحياتها. 

وأكدت التحقيقات قيام المتهم بوضع النارًا عمدًا في الشقة الخاصة بالمجني عليهما مكرم توفيق وثؤيا إسكندر وسرق المنقولات الخاصة بالمجني عليهما من مبالغ مالية وهاتفين نقالين ومشغولات ذهبية من داخل مسكنهما حال كان ذلك ليلًا. 

وأوضحت التحقيقات قيام المتهم الثاني جرجس عبد الله، 30 سنة، سائق بإخفاء متحصلات السرقة «مشغولات ذهبية» مع علمه بذلك الأمر.

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الجيزة العمرانية المجني عليهم النيابة العامة تحقيقات النيابة جنايات الجيزة سلاح ابيض

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