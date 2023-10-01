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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أول يوم دراسي..

القصة كاملة.. انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة داخل مشروع صرف صحي بالمنوفية| صور

انقلاب اتوبيس في
انقلاب اتوبيس في المنوفية

شهد أول يوم دراسي في محافظة المنوفية انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة داخل مشروع صرف صحي بقرية شنشور عقب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

 

وأصيب 7 طلاب وهم " كمال شريف كمال 6 سنوات كدمة بالرجل اليمني، رهف محمد خيري 6 سنوات إصابة بالفم، عبد الناصر محمد 6 سنوات كدمة بالوجه، اياد هشام كمال 6 سنوات مصاب سحجات وكدمات، محمود محمد عبد المنصف 3 سنوات سحجات وكدمات، سجي محمد عبد المنصف 9 سنوات كدمة بالوجه، اياد محمد عزت 3 سنوات سحجات وكدمات".

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كما أصيب السائق عبد العظيم عطا 28 سنة سائق كدمات متفرقة بالجسم، والمشرفة نورا سعد السيد دويدار 33سنة مصابة كدمات وسحجات متفرقة.

 

حيث تبين انقلاب الاتوبيس رقم " م.ب.ع 6953" داخل مشروع قرية شنشور حيث تمكن الأهالي من استخراج الطلاب ونقلهم الي مستشفي اشمون.

 

وأعلن مصدر طبي، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للأطفال المصابين وخروج 5 أطفال والسائق والمشرفة من المستشفي بينما تم احتجاز طفلين آخرين لإجراء الأشعة والتحاليل.

انقلاب اتوبيس في المنوفية
انقلاب اتوبيس في المنوفية
انقلاب اتوبيس في المنوفية
انقلاب اتوبيس في المنوفية
انقلاب اتوبيس في المنوفية
انقلاب اتوبيس في المنوفية
انقلاب اتوبيس في المنوفية
انقلاب اتوبيس في المنوفية
انقلاب اتوبيس في المنوفية
انقلاب اتوبيس في المنوفية
انقلاب اتوبيس في المنوفية
انقلاب اتوبيس في المنوفية
انقلاب اتوبيس في المنوفية
انقلاب اتوبيس في المنوفية
انقلاب اتوبيس في المنوفية
انقلاب اتوبيس في المنوفية
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