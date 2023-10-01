القصة كاملة.. انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة داخل مشروع صرف صحي بالمنوفية| صور

شهد أول يوم دراسي في محافظة المنوفية انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة داخل مشروع صرف صحي بقرية شنشور عقب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.
وأصيب 7 طلاب وهم " كمال شريف كمال 6 سنوات كدمة بالرجل اليمني، رهف محمد خيري 6 سنوات إصابة بالفم، عبد الناصر محمد 6 سنوات كدمة بالوجه، اياد هشام كمال 6 سنوات مصاب سحجات وكدمات، محمود محمد عبد المنصف 3 سنوات سحجات وكدمات، سجي محمد عبد المنصف 9 سنوات كدمة بالوجه، اياد محمد عزت 3 سنوات سحجات وكدمات".
كما أصيب السائق عبد العظيم عطا 28 سنة سائق كدمات متفرقة بالجسم، والمشرفة نورا سعد السيد دويدار 33سنة مصابة كدمات وسحجات متفرقة.
حيث تبين انقلاب الاتوبيس رقم " م.ب.ع 6953" داخل مشروع قرية شنشور حيث تمكن الأهالي من استخراج الطلاب ونقلهم الي مستشفي اشمون.
وأعلن مصدر طبي، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للأطفال المصابين وخروج 5 أطفال والسائق والمشرفة من المستشفي بينما تم احتجاز طفلين آخرين لإجراء الأشعة والتحاليل.