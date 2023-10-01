عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عدا طالبين|مستشفى أشمون: خروج أطفال حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بمشروع صرف صحي

انقلاب اتوبيس مدرسة
انقلاب اتوبيس مدرسة خاصة في المنوفية

أعلن مصدر طبي بمستشفي أشمون العام في محافظة المنوفية، عن خروج الأطفال المصابين في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة داخل مشروع صرف صحي بقرية شنشور.

وأضاف أنه أصيب 6 طلاب بإصابات ما بين كدمات وجروح وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وخروجهم من المستشفي بينما يتم احتجاز طفل وطفلة بسبب كسور وعمل الإشاعات اللازمة لهم.

محافظ المنوفية يتفقد مجموعة من المدارس لمتابعة انتظام الدراسة.. صور

للمرة الثالثة.. محافظ المنوفية: النزول بدرجات تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني

وتابع، أن من بين المصابين مشرفة الاتوبيس وسائقه الذي أكد انحراف عجلة القيادة مما أدى إلى سقوطه في المشروع.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون بانقلاب أتوبيس مدرسة خاصة داخل مشروع شنشور.

بالانتقال تبين إصابة 6 طلاب ومشرفة بكدمات، اثر انقلاب أتوبيس كان ينقلهم الي المدرسة، وهم كل من “شيماء مكاوي 35 سنة مصابة بكدمات مشرفة الباص ونورا السيد 33 سنة مصابة بكدمات في الجسد، محمود محمد 3 سنوات ونصف مصاب كدمات، رهف محمد خير 4 سنوات، عبد الناصر محمد 4 سنوات، اياد محمد عزت 3 ونصف، عبد العظيم عطا 28 سنة، سجي محمد عبد الناصر 9 سنوات، كمال مصطفي كمال 4 سنوات ونصف”، حيث تبين إصابتهم بكدمات وجروح وكسور ونزيف بالانف.

المنوفية امن المنوفية انتظام الدراسة إنقلاب أتوبيس مدرسة حادث انقلاب اتوبيس محافظة المنوفية مدير امن المنوفية مستشفي اشمون العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء بأنقرة.. فيديو

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

ضبط متهمين اعتدوا على صاحب ورشة بأسلحة بيضاء في الغربية

قرعة مجموعات أبطال أفريقيا.. الأهلي يتجنب صن داونز وصدام محتمل مع بيراميدز

مفاجأة للمواطنين| تراجع ملحوظ بأسعار البصل.. وهذا ثمنه في سوق العبور

ترشيحاتنا

عاصم الجزار: تلقينا أكثر من 5 آلاف طلب على الوحدات السكنية

وزير الإسكان: 1.3 تريليون جنيه حجم الإنفاق على المجتمعات العمرانية الجديدة

اشتر ميتسوبيشي اكسباندر أرخص من سعر مصر بـ 70%

إثارة داخل الأهلي| صدمة من منتخب تونس.. ومهاجم "الأحمر" يعترف بمفاوضات الزمالك

وزير الإسكان: أنفقنا على المجتمعات العمرانية الجديدة 1.3 تريليون جنيه

وزير الإسكان : 89 مليون نسمة كانوا يعيشون على مساحة 7 % فقط من مساحة مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحي وغير مكلف .. طريقة عمل اللبن الرايب

كشف مفاجأة عن سبب الحريق..شاهد| ماذا قال عريس زفاف الحمدانية العراقي بأول ظهور؟

ليست المرة الأولى.. اعرف سر ظهور الشمس باللون الأزرق في بريطانيا

في أول يوم دراسة .. أسرار تفوق الطلبة الأوائل بالمدارس

فيديو

في حاجة في الفيديو.. لقاء سويدان توثق واقعة صفعها لـ ميدو عادل

الحزام السحابي يقترب.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية وتراجع الحرارة وسقوط أمطار

إياد نصار: أخوض دراما رمضان بمسلسل صلة رحم| خاص

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ