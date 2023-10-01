عدا طالبين|مستشفى أشمون: خروج أطفال حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بمشروع صرف صحي

أعلن مصدر طبي بمستشفي أشمون العام في محافظة المنوفية، عن خروج الأطفال المصابين في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة داخل مشروع صرف صحي بقرية شنشور.

وأضاف أنه أصيب 6 طلاب بإصابات ما بين كدمات وجروح وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم وخروجهم من المستشفي بينما يتم احتجاز طفل وطفلة بسبب كسور وعمل الإشاعات اللازمة لهم.

وتابع، أن من بين المصابين مشرفة الاتوبيس وسائقه الذي أكد انحراف عجلة القيادة مما أدى إلى سقوطه في المشروع.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون بانقلاب أتوبيس مدرسة خاصة داخل مشروع شنشور.

بالانتقال تبين إصابة 6 طلاب ومشرفة بكدمات، اثر انقلاب أتوبيس كان ينقلهم الي المدرسة، وهم كل من “شيماء مكاوي 35 سنة مصابة بكدمات مشرفة الباص ونورا السيد 33 سنة مصابة بكدمات في الجسد، محمود محمد 3 سنوات ونصف مصاب كدمات، رهف محمد خير 4 سنوات، عبد الناصر محمد 4 سنوات، اياد محمد عزت 3 ونصف، عبد العظيم عطا 28 سنة، سجي محمد عبد الناصر 9 سنوات، كمال مصطفي كمال 4 سنوات ونصف”، حيث تبين إصابتهم بكدمات وجروح وكسور ونزيف بالانف.