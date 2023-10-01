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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص بحادث انقلاب ملاكي بالطريق الصحراوي في نطاق العدوة بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة شمال المنيا وتم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز العدوه.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وفريق تأمين الطرق الي موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة وهم محمد. ع. ع 43 سنة مهندس وهدي. ع. ع 39 سنة ومحمد. رع. ا 18 سنة مقيمون بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة مصابين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفي النموذجي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

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