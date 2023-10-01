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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل اللجنة الطبية بمجلس الوزراء توقع الكشف على 4220 حالة بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء 4 قوافل طبية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية مجانا لأهالى قرى المنيا ، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالوصول بالخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجًا بإشراف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء،و متابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

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وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن القوافل الطبية شهدت اقبالا كبيرا من مواطنى قريتى نزلة اسمنت بأبوقرقاص والبيهو بسمالوط حيث تم الكشف الطبى علي 4220 مواطنا فى تخصصات مختلفة.

وأشار إلى أن قافلتي قرية نزلة اسمنت أجرت الكشف على 2000 حالة فى تخصصات متكاملة ورمد ، كما قدمت قافلة قرية البيهو بسمالوط خدماتها لعدد 2220 حالة فى تخصصات متكاملة ورمد إلى جانب صرف أدوية ومستلزمات طبية من سماعات أذن ونظارات طبية وأجهزة تعويضية، فضلا عن تحويل 575 من الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية، لإجراء العمليات الجراحية اللازمة .

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