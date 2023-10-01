رسائل المصريين للرئيس السيسي من أمام مكتب توكيلات النزهة بالقاهرة.. شاهد

توافد الآلاف على مكاتب التوثيق والشهر العقاري بمنطقة النزهة، حرصاً على تحرير التوكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وتوجه المصريون برسائل للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلين: "ربنا يوفقه، ويكمل معاه احنا في ضهرة".

كما شهدت مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بجميع أنحاء القاهرة، إقبالا كبيرا من المواطنين لعمل تأييدات الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أفادت بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، على أن يكون هناك قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، وأيضا يكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة السبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر المقبل، والانتخابات داخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، والإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير، أما الإعادة داخل مصر أيام 8، 9، 10 يناير 2024.