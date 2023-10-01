ضبط 6942 قضية تسول خلال شهر

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 03:13 م 10/1/2023 3:13:06 PM

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .

أسفرت جهودها خلال شهر (سبتمبر 2023) عن ضبط (6942) قضية تسول وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.