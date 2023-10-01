ضبط 6942 قضية تسول خلال شهر

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .
أسفرت جهودها خلال شهر (سبتمبر 2023) عن ضبط (6942) قضية تسول وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .
أسفرت جهودها خلال شهر (سبتمبر 2023) عن ضبط (6942) قضية تسول وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.