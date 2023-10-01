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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربه بالطبنجة.. مشاجرة بين مزارعين تطورت لجريمة في أسيوط |تفاصيل

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات باستقباله جثـ ـة (مزارع- مقيم بدائرة المركز ) إثر إصابته بعيار نارى.

بسؤال والده وشقيقه إتهما (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على المجنى عليه بـ "طبنجة " كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وعللا ذلك لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما لخلافات الجيرة بالأرض الزراعية. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم (طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات. 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأرض الزراعية المجني عليه المستشفيات خلافات الجيرة عيار ناري وزارة الداخلية

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