عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة وإغماء.. الزمالك يكشف كواليس الريمونتادا التاريخية أمام أرتا سولار

فريق الزمالك - أرشيفية
فريق الزمالك - أرشيفية

عاش نادي الزمالك وجماهيره ليلة سعيدة بعد الريمونتادا التاريخية أمام أرتا سولار الجيبوتي، أمس السبت، بالفوز 4-3، بمجموع مباراتي الذهاب وإياب بدور ال 32 من بطولة الكونفدرالية والتأهل لدرر المجموعات.
وخسر الزمالك لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ثم استقبل هدفا في الشوط الأول من لقاء الإياب، ليصبح مطالبا بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الثاني وهو ما تحقق في النهاية.
وأصيب أحمد فتوح لاعب الزمالك خلال المباراة، كما تعرض زميله مصطفى شلبي للإغماء عقب انتهاء اللقاء.
وأكد أحمد مجدي، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الزمالك، أن أحمد فتوح يعاني من شد خفيف.
وقال محمد أسامة، طبيب الفريق،  إن مصطفى شلبي تعرض للإغماء بعد نهاية المباراة بسبب الإجهاد الشديد لكنه استعاد وعيه وقام بتحية الجماهير.
ولفت طبيب الفريق إلى أن يوسف اوباما  أصر على المشاركة بديلًا أمام أرتا سولار رغم معاناته من شد خفيف في العضلة الخلفية، كما تحامل شيكابالا على نفسه رغم الإجهاد الشديد.

الزمالك ارتا سولار أحمد فتوح مصطفى شلبي الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

وزير النقل: القطار الكهربائي السريع سيصل لأبو سمبل للمرة الأولى

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

عاصم الجزار يزف بشرى للمواطنين: زيادة الدعم على وحدات الإسكان 35٪؜

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

100مليون جنيه.. شوبير يكشف حقيقة حجز الزمالك على أرصدة كهربا وإيقافه مجددًا

ترشيحاتنا

السيسي: بناء شقق إسكان وفرشها لغير القادرين ضرورة وواجب على الدولة

الرئيس السيسي: الدولة لا يمكن أن تقوم دون تنمية أو تطوير.. فيديو

ضرر لا يمكن إصلاحه.. إجراء أمريكي بشأن أوكرانيا يثير ذعر الغرب

أوكرانيا تكشف حقيقة تنازلها عن الأراضي مقابل العضوية في حلف الناتو

أنا مش بجامل حد أبداً|السيسي: رئيس الوزراء هو أكثر شخصية تحملت ضغوطا هائلة

مفاجأة مدوية.. انتهاء موسم ميسي مع إنتر ميامي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيور النورس تثير ذعرا بين البريطانيين.. ما القصة؟

رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني

عشاق الملكي في حزن| خبر صادم لريال مدريد.. وإيقاف نجم الفريق هذه المدة

انهيار أسرة الفنان محمد فريد خلال تشييع جنازته بمسجد الحصري |صور

فيديو

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

وقعوا في بعض.. مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يفتح النار على مخرج العمل.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ