إصابة وإغماء.. الزمالك يكشف كواليس الريمونتادا التاريخية أمام أرتا سولار

عاش نادي الزمالك وجماهيره ليلة سعيدة بعد الريمونتادا التاريخية أمام أرتا سولار الجيبوتي، أمس السبت، بالفوز 4-3، بمجموع مباراتي الذهاب وإياب بدور ال 32 من بطولة الكونفدرالية والتأهل لدرر المجموعات.

وخسر الزمالك لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ثم استقبل هدفا في الشوط الأول من لقاء الإياب، ليصبح مطالبا بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الثاني وهو ما تحقق في النهاية.

وأصيب أحمد فتوح لاعب الزمالك خلال المباراة، كما تعرض زميله مصطفى شلبي للإغماء عقب انتهاء اللقاء.

وأكد أحمد مجدي، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الزمالك، أن أحمد فتوح يعاني من شد خفيف.

وقال محمد أسامة، طبيب الفريق، إن مصطفى شلبي تعرض للإغماء بعد نهاية المباراة بسبب الإجهاد الشديد لكنه استعاد وعيه وقام بتحية الجماهير.

ولفت طبيب الفريق إلى أن يوسف اوباما أصر على المشاركة بديلًا أمام أرتا سولار رغم معاناته من شد خفيف في العضلة الخلفية، كما تحامل شيكابالا على نفسه رغم الإجهاد الشديد.