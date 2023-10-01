انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة لخدمة أهالي قرية دميانة

انطلقت القافلة المتكاملة (جسور التنمية 22) لخدمة اهالي قرية دميانة بمركز بلقاس محافظة الدقهلية في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري (مبادرة حياة كريمة). تحت رعاية الدكتور/ شريف خاطر – رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أيمن مختار – محافظ الدقهلية، االدكتور محمد عطية البيومي – نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب و المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و العقيد اسماعيل معوض و العقيد علي جبريل رئيس مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية.

وبالتنسيق مع كلاً من دكتورة ايمان احمد ابو الفضل – منسق مبادرة حياة كريمة بجامعة المنصورة، والمهندسة شيماء محمد الصديق – منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، اسراء احمد – منسق اداري للقافلة، وقد شملت القافلة المتكاملة (قافلة طبية وتوعية صحية وقافلة بيطرية وزراعية وانشطة ترفيهية للأطفال).

وصرحت الدكتورة. غادة القنيشي - وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأنه قد تم توقع الكشف على ( 500) مواطن بمختلف التخصصات الطبية وتحويل (22) حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات جامعة المنصورة.

كما أعرب الدكتور محمد جبر وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن القافلة البيطرية قامت بالكشف على (315) من الحيوانات والطيور، كما تم تقديم الإرشاد للمربين عن طريقة التغذية السليمة للحيوانات.

وقالت الدكتورة وفاء أبو المعاطي مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة بأن اللجنة قامت بتنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية، حيث تم تنظيم ورشه عمل فنيه للتلوين الحر لحوالي (45) طفل وطفله، تنظيم العاب ترفيهيه تعليميه للأطفال وسرد بعض القصص التفاعلية مع الاطفال من سن سنتين الي ١٤ سنه، ورشة عمل صناعة مسكات وتيجان لحوالي (50) طفل وطفله، رسم ع الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على حوالي (140) طفل وطفله تتراوح أعمارهم ما بين ٦شهور إلى ١٤ عاما .

وصرحت الدكتورة وفاء فتحي - وكيلة كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة ان اعضاء لجنة التوعية الصحية قد قاموا بتقديم التوعية حيث قامت د ايناس صبري بالتوعية عن صحة المراة وتنظيم الاسرة كما قامت د هند وجية الشافعي بالتحدث عن مسببات الانامية و طرق علاج والوقاية من الديدان في الاطفال وأسبابها و أعراضها.

ومن جانبه صرح الدكتور متولي ابو سريع وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة الزراعية قامت بتقديم الارشاد الزراعي لعدد من المزارعين، عن اهم أساليب الرعاية وخدمة المحاصيل الاستراتيجية كالفول البلدي والقمح وبنجر السكر وتوعية المزارعين وكذلك المهندسين الزراعيين بأهم وأحدث الوسائل والعمليات الزراعية وكذلك مقاومة الامراض الشائعة وطرق الوقاية منها في تلك المحاصيل الهامه