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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حاميها حراميها .. مفاجأة فى سرقة أموال من ماكينة صراف آلي بأسيوط

لص
لص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (مدير إحدى شركات نقل الأموال – الكائنة بدائرة القسم) باكتشافه فقد حقيبة بداخلها مبلغ مالى (غير مُحدد) مرتجع إحدى ماكينات الصرف الخاصة بأحد البنوك والـمُثبتة على أحد الحوائط بدائرة القسم ، عقب عودة مأمورية تغذية ماكينات الصرف الآلى ، واتهم (قائد سيارة نقل الأموال – له معلومات جنائية - مقيم دائرة قسم أول أسيوط ) .

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (قائد سيارة نقل الأموال سالف الذكر) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ومغافلة زملائه ( طاقم السيارة ) حال تسليمهم الحقائب المالية بمقر الشركة واحتفاظه بالحقيبة المُبلغ بفقدها داخل السيارة ، ثم توجه لعمل الصيانة للسيارة وعقب ذلك توجه لمنزله وقام باخفاء الحقيبة.

 وتم بإرشاده العثور على الحقيبة وتبين أنها مغلقة بقفل الشركة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية داخل السيارة سرقة اموال ماكينات الصرف معلومات جنائية مديرية امن اسيوط وزارة الداخلية

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