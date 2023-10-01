مرشح المعارضة الموالي للصين يفوز برئاسة جزر المالديف

فاز مرشح المعارضة محمد مويزو بالانتخابات الرئاسية في جزر المالديف، مما يبشر بتحول محتمل مؤيد للصين في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي بعيدًا عن الشريك التقليدي الهند.

ووفقا لما نشرته صحيفة الديلي تيليجراف، بعد فرز جميع الأصوات تقريبًا، قالت لجنة الانتخابات في المالديف على موقعها الإلكتروني إن مويزو حصل على 54 في المائة من الأصوات في الجولة الثانية من التصويت يوم السبت.

حصل الرئيس الحالي إبراهيم صليح على 46 في المائة من الأصوات.

كان مويزو، عمدة العاصمة ماليه، قد شن حملته الانتخابية تحت شعار "خروج الهند"، ووعد بسحب القوات الهندية من جزر المالديف وتحقيق التوازن في العلاقات التجارية للبلاد.

سيظل صليح، الرئيس السابق، الذي دافع عن سياسة "الهند أولا" خلال فترة وجوده في السلطة، رئيسا حتى تنصيب مويزو في 17 نوفمبر.

حضر نحو 85 في المائة من 282 ألف ناخب مؤهل في جزر المالديف، المعروفة بشواطئها النظيفة ومنتجعاتها الراقية، إلى أكثر من 586 مركز اقتراع في 187 جزيرة.

قال صليح على تويتر: أهنئ مويزو على فوزه في الانتخابات وأشكر الناس على روحهم الديمقراطية المثالية.

دعم التحالف الذي يدعم مويزو القروض والمشاريع الاستثمارية الصينية في الماضي. وقال مويزو للصحفيين في ماليه: اليوم اتخذ الشعب قرارا قويا لاستعادة استقلال المالديف. جميعنا، بالعمل معًا، سننجح إن شاء الله.

كما دعا الرئيس المنتخب مويزو، الرئيس الرسابق صليح إلى إطلاق سراح الرئيس الأسبق المسجون عبد الله يمين ووضعه تحت الإقامة الجبرية. يقضي يمين، الذي تربطه صلات وثيقة بمويزو، حكما بالسجن لمدة 11 عاما بتهمة الفساد وغسل الأموال. يقول أنصار يمين إن التهم الموجهة إليه لها دوافع سياسية.

أرسل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رسالة تهنئة إلى مويزو عقب إعلان فوزه. وقال مودي على تويتر: "تظل الهند ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائية التي صمدت بين الهند وجزر المالديف، وتعزيز تعاوننا الشامل في منطقة المحيط الهندي.