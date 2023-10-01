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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقع العائلة المالكة البريطانية يتعرض لهجوم إلكتروني روسي

صدى البلد

تعطل الموقع الرسمي للعائلة المالكة البريطانية، صباح اليوم الأحد، بعد استهدافه بهجوم إلكتروني، أعلن قراصنة روس مسؤوليتهم عنه.

وأفادت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية، لأن موقع الويب كان معطلاً لمدة ساعة ونصف تقريبًا، ولكن لم يتم الوصول إلى الموقع أو الأنظمة أو المحتوى.

وأعلنت "كيلنت"، وهي مجموعة قرصنة روسية، المسؤولية عن الهجوم الذي حجب الخدمة، وأصبحت المجموعة الموالية للكرملين معروفة بحملات ضد الخدمة الإلكترونية في الدول التي تدعم أوكرانيا، وخاصة دول الناتو.

 

وأوضحت الصحيفة أنه تم تشغيل موقع العائلة المالكة مرة أخرى بحلول منتصف النهار، لكنه كان قد عرض في وقت سابق رسالة تفيد بحجبه لأي شخص يحاول الوصول إليه.

وأشار المطلعون على أمور قصر باكنجهام إلى أنه من المستحيل معرفة المسؤول في هذه المرحلة.

ويقال إن هجمات كيلنت لا تسبب أضرارًا كبيرة للمواقع المستهدفة، لكنها يمكن أن تؤدي إلى انقطاع الخدمة لعدة ساعات أو حتى أيام.

ونشر رئيس مجموعة القراصنة، المعروف باسم كيلميلك، على تطبيق تيلجرام ما يفيد بوقوع الهجوم السيبراني في الساعة 10.23 صباحًا يوم الأحد.

وأوضحت الصحيفة أنه بحلول الساعة الثانية بعد الظهر، بدا أن الموقع الملكي يعمل بشكل متقطع وكان في بعض الأحيان بطيئًا في التحميل، ومن غير الواضح ما إذا كان الهجوم السيبراني مستمرًا، ولكن يبدو أن هناك فحوصات أمنية إضافية على المستخدمين قبل السماح لهم بدخول الموقع.

قصر باكنجهام يرفض التعليق على الهجوم

يأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة تليجراف مخاوف من أن الإرهابيين السيبرانيين الدوليين قد يستهدفون البث المباشر أثناء تتويج الملك في مايو لإيقاف البث وإحداث انقلاب دعائي.

وحذر الخبراء من أن المتسللين المتمركزين في روسيا وإيران يُعتقد أنهم الأكثر قدرة على شن هجوم إلكتروني لتعطيل بث الحدث ومن المرجح أن يقوموا بذلك.

وفي وقت سابق من هذا العام، حذر أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء، الشركات من أن مجموعات الهجوم السيبراني المرتبطة بروسيا تسعى إلى تدمير أو تعطيل المملكة المتحدة.

للعائلة المالكة هجوم الكتروني قراصنة روس

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