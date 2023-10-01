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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع رجل وإصابة آخرين إثر حادث طعن في إنجلترا

صدى البلد

لقي رجل حتفه بعد أن تعرض ثلاثة أشخاص للطعن في وسط هاليفاكس، غرب يوركشاير، في المملكة المتحدة خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

وفقا لما نشرته ديلي تلجراف، لا يزال رجلان في المستشفى، أحدهما في حالة حرجة، بعد إصابته بطعنات خلال الهجوم الذي وقع في الشارع التجاري حوالي الساعة الرابعة صباحًا.

قالت شرطة غرب يوركشاير إن عددا كبيرًا للشرطة لا يزال موجودًا مكان الحادث أثناء إجراء التحقيقات. وقال متحدث: هناك اضطراب في وسط مدينة هاليفاكس بعد حادث خطير في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

تم استدعاء الشرطة في الساعة 3.48 صباحًا إلى الشارع التجاري في هاليفاكس، للإبلاغ عن تعرض ثلاثة رجال للاعتداء. وتم نقل الرجال الثلاثة إلى المستشفى مصابين بطعنات.

وأضاف متحدث باسم الشرطة: "توفي أحد الرجال في المستشفى، فيما وصف الآخر بأنه في حالة حرجة. تلقى الرجل الثالث العلاج من إصابة لا تهدد حياته.

 

وأكد : لا زالت التحقيق في مراحله المبكرة، وسيتم نشر المزيد من المعلومات في الوقت المناسب. 

مقاطعة يوركشاير أنحاء المملكة المتحدة حادث طعن انجلترا

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