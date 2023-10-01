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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

تفاصيل اعتذار جمال سليمان عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية

صدى البلد

أرسل الفنان جمال سليمان رسالة إعتذار عن تواجده بلجنة تحكيم المسابقة الدولية  بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 39 برئاسة الناقد الامير أباظة والتي تفتتح فعالياته اليوم وتستمر حتي ٥ من نفس الشهر.

ويرجع سبب إعتذاره لتواجده في العراق، حيث كان مقرر له العودة في ٣٠ سبتمبر ولكن نظرا لحريق مدينة الحمدانية الذي هز الوطن العربي وأدي لوفاة أكثر من ١٠٠ ضحية و١٥٠ مصابا، تم تأجيل الحدث الذي سافر "جمال"من أجله، وهو ماعطل عودته للقاهرة.

وتنطلق اليوم الأحد فعاليات الدورة ال ٣٩ لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير  أباظة والتي تقام خلال الفترة من ١وحتي ٥ أكتوبر الجاري وتحمل إسم النجمة إلهام شاهين.

حيث يقام حفل الإفتتاح بمكتبة الاسكندرية علي أنغام أوبريت "لسه الأغاني ممكنه" وهو فكرة وإخراج  محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الإستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة  محمد المأموني وأشعار د/ محمد مخيمر ومخرج منفذ / محمد طوسون ومكياج وملابس / مارينا مجدي .

ووقع إختيار إدارة مهرجان الإسكندرية علي الفيلم القصير "فاطيما " ليكون فيلم افتتاح الدورة ال ٣٩ وهو إنتاج منحة المهرجان العام الماضي للأفلام القصيرة ويشارك خلال هذه الدورة ١٢٠ فيلم من ٢٥ دولة كما يكرم المهرجان مجموعه من النجوم وهم حنان مطاوع وخالد زكي من مصر ومن اليونان المخرج اليوناني من اصل مصري كوستاس فيرس والنجمة الفرنسية  كارولين سيلول ومن عمان خالد الزدجالي  والمنتج الفرنسي جون لوليفي .

وتضم لجان التحكيم كل من المخرجة الالبانية فلونيا كوديللي والمنتج الاسباني خوانما باجو وبالنسبة لمسابقة الفيلم القصير يرأس لجنة تحكيمها الفنان محمد رياض وعضوية اندريا لودفيتشتي من ايطاليا وعامر سالمين  من الامارات وفي مسابقة الفيلم المصري يرأس لجنة تحكيمها الفنانة شرين وعضوية الناقد عصام زكريا والمونتيرة دينا عبدالسلام أما مسابقة افلام شباب مصر فترأس لجنة تحكيمها الفنانة جومانا مراد وعضوية الناقد سمير شحاته  وسامي حلمي .

أيضا هناك مسابقة السيناريو التي يرأس لجنة تحكيمها الدكتور خالد عبدالجليل وعضوية كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور خالد بهجت.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .

جمال سليمان

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