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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مفاجأة.. أكثر من ثلث المصريين يعانون من ارتفاع الدهون بالدم

صدى البلد

في إطار تعاون مشترك يهدف إلى تطوير أدوات مبتكرة لتعزيز رحلة مرضى تصلب شرايين القلب أطلقت مؤسستين خاصتين شراكة جديدة في إطار مبادرة صحية شاملة لصحة القلب تحت شعار "افتح لقلبك حياة". 

وتسعي المؤسسات من خلال هذه الاتفاقية الي تمكين مرضى تصلب شرايين القلب من خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL-C) وزيادة وعي المرضي بالمخاطر المرتبطة بارتفاع مستوياته في الدم، الي جانب تشجيع الإدارة السليمة للمرض باستخدام أدوات متابعة مخصصة. 

وتشير أرقام وإحصائيات منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم، حيث توفي ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية في عام 2016 ، وهو ما يمثل 31 ٪ من جميع الوفيات العالمية ، ومن هذه الوفيات ، 85 ٪ بسبب النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ومع ذلك، يمكن تفادي 80 %من هذه الوفيات إذا تم التحكم في مسبباتها بشكل صحيح، عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم   LDL-C لتصل أقل من 55 ملجم/ديسيلتر

وقال الدكتور محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب بجامعة الإسكندرية ورئيس المؤسسة العلمية للقلب والشرايين : "تتسبب الأزمات القلبية في حوالي 46% من حالات الوفاة في مصر ويعاني ما يقرب من 37% من المصريين من ارتفاع مستوى الدهون في الدم.

 ومن المقلق أن 40% فقط من مرضى ارتفاع كوليسترول الدم يلتزمون ببرامجهم العلاجية خلال العام الأول.

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