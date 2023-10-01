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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمى لها .. تعرف على فوائد تفل القهوة

صدى البلد

يعتاد البعض على التخلص من تفل القهوة بعد شربها، اعتقادا منهم أنه لا فائدة من استخدامه، لكن دراسات طبية تقول غير ذلك.
 

وذكر موقع "ويب طب" أن 6 فوائد، وصفها بـ"غير المتوقعة" لتفل القهوة،

1- يقلل من انتفاخ العينين
 

يمكنك وضع تفل القهوة تحت كل عين قبل النوم وعند الاستيقاظ للحد من الانتفاخ.
 

2- يعالج السيلوليت


 

تتوفر عدة علاجات للتخفيف من السيلوليت، وقد يكون تفل القهوة واحدا منها، قم بمزج تفل القهوة مع الماء الدافئ وافرك به المنطقة التيتظهر بها السيلوليت، لمدة 10دقائق مرتين في الأسبوع.

 

والسيلوليت هو حالةٌ يظهر فيها الجلد على أنه غائر ومتكتل.

3- مفيد للشعر
 

قبل أن تستخدم غسيل الشعر، قم بتدليك شعرك بحفنة من التفل وستتمتع بشعر أكثر صحة.

4- تعزيز الدورة الدموية
 

قم بفرك تفل القهوة حول مناطق مختلفة في جسمك لتعزيز الدورة الدموية.

5- جيد للبشرة

يمكنك فرك بشرتك بمساعدة تفل القهوة من الرأس إلى القدم لإزالة كل تلك الخلايا الجلد الميتة.
 

6- يمتص الروائح الغذائية
 

يمكن لتفل القهوة امتصاص الروائح الغذائية في الثلاجة والفريزر، بمجرد وضعه في علبة مفتوحة صغيرة في الجزء الخلفي من الثلاجة.

اليوم العالمي تفل القهوة خلايا الجلد الميتة في اليوم العالمى غسيل الشعر

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