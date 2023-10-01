أحمد حسن يكشف مصير نجم الفريق من المشاركة مع الأهلي

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، مصير صلاح محسن من عودته للمشاركة مع ناديه الأهلي بعد إصابته.

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “صلاح محسن يؤدي المرحلة الأخيرة من التأهيل، ويخضع لفحص طبي".

وأضاف أحمد حسن "أثبتت الأشعة التي أجراها صلاح محسن إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية يستلزم فترة تأهيل عشرة أيام الأمر الذى تسبب في غيابه عن مباراة سان جورج الاثيوبى في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولى”.

ويستعد الاهلى لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.