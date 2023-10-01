بالأسماء.. ننشر تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة

حصل صدي البلد علي تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة والذي جاء كالآتي :
المستشار مجدي ابو بكر
رئيس المكتـب الفنـي والمتابعـة
عمـر فاروق موسى البـدرماني عضـو المكتـب الفني
محمـود يوسف محـود فكـري عضـــو المكتـــــــــب الفني
إبراهيم عبد الحي محمـد مـصـطفى عضـو المكتـب الفني
سامح السيـد حسين أبـو كـنـة عضـو المكتـب الفني
عبـد القادر حمزة عضـو المكتـب الفني
فتحـي صـالح حسـين محمـد حمــاد عضو المكتـب الفـني
أحمـد محمـد محمـد أحمـد العنبيسـى عضـو المـكتـب الفني
ــ أحمـــــــــد وفق عثمــــــــــان عضـــــــــو المكتـــــــــب الفـــني
ثانيا عضو المكتب الفني لمأمورية القاهرة الجديدة بالإضافة إلى عمله- القاضـى / أحمـد عبـد العزيـز عبـد المجيـد قـتـلان الــــــــرئيس بالمحكمـة
ثالثا :- عضـو المكتـب الفـنــي لمأموريـة شمال القاهـــــرة :
، القاضـي -جمـال إبـــراهيم إبـراهيم عليــــوة الـرئيس بالمحكمـة
:ـ عضو المكتب الفني لمأمورية استئناف القاهرة ببـدر بالإضافة إلى عمله القاضــــي /-وجدي محمد عبد المنعم محمـد عبـده الــــــــرئيس بالمحكمـة