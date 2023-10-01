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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير الاتحاد الأوروبي الجديد يبدأ مهمته في ليبيا

سفير الاتحاد الأوروبي
سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا الإيطالي نيكولا أورلا

بدأ سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا، الإيطالي نيكولا أورلاندو، مهمته في ليبيا، اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023.

وقال أورلاندو، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "إكس": "أبدأ اليوم مهامي كسفير للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا".

وأضاف: "إنني أشعر بالامتنان ويشرفني تمثيل الاتحاد الأوروبي في هذا البلد"، بحسب ما أوردته بوابة الوسط الليبية.

ويبدأ أورلاندو عمله؛ بعدما وافقت الحكومة الليببة على تعيينه سفيرا للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خلفا للمالطي تشارلز صيلبا، وذلك بعدما رفضت في البداية تعيينه.

وشغل السفير نيكولا أورلاندو، من قبل منصب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا التي استمر فيها لمدة عامين.

سفير الاتحاد الأوروبى ليبيا نيكولا أورلاندو

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