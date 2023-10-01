أستاذ طرق: الحكومات قبل 2014 كانت تهتم بأكل وشرب الناس فقط.. فيديو

قال حسن المهدي، أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن الدولة قامت بإنشاء شبكة طرق وكباري، وهذا يأتي بسبب إيمان الدولة بدور النقل في تحقيق تنمية مستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة قبل 2014 لم تكن تفعل شيء في قطاع النقل سوى تقديم المزيد من المسكنات بدون تقديم أي حلول جذرية مثلما حدث مؤخرًا.



وتابع "المهدي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن حكومات قبل 2014 لم تكن تهتم بإنشاء مشاريع البنية التحتية، وهذا أدى لانتشار العشوائيات وتدهور البنية التحتية ، معقبًا:" حكومات قبل 2014 كانت تهتم بأكل وشرب الناس فقط".



ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استلم مصر وهي في حاجة لإنشاء العديد من المشاريع في مجال البنية التحتية، لكي تكون قادرة على جذب الاستثمارات في كافة المجالات، خاصة المجال الصناعي.



وأضاف أن الطرق تؤدي إلى تنمية كبيرة فهي بمثابة شريان حقيقي، معقبًا: "عندما نبدأ في إنشاء الطرق تكون الكثير من المناطق عبارة عن صحراء جراد، ولكن مع الطرق تبدأ الكثير من المشاريع حول الطرق، خلاف استصلاح الكثير من الأراضي الزراعية بسبب سهولة النقل".