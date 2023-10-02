وفرنا 1.5 مليون وحدة سكنية..الإسكان: تطوير العمران القائم تحد صعب وكبير

قال عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن قطاع الإسكان يشمل الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع المرافق، متابعا: الدولة المصرية نجحت بشكل كبير في سد الفجوة بين الطلب والمعروض من حيث الوحدات السكنية.



وأضاف “عبد الخالق إبراهيم” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة سي بي سي، أننا نواجه تحد كبير، وهو الزيادة السكانية، في ظل الزيادة السكانية، نحتاج إلى 400 ألف وحدة سكنية سنويا، بالإضافة إلى وجود عجز متراكم بإجمالي 2 مليون وحدة سكنية.





وأكمل: الدولة تواجه تحدي كبير وهو تلبية طلبات المواطنين، لتوفير سكن ميسر، والقضاء على العشوائيات، وعليه نجحت الدولة في توفير ما يقرب من 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة، تتضمن 81% إسكان اجتماعي ومدعوم.



ولفت إلى أن الطلب على وحدات الإسكان الاجتماعي في الإعلان الأخير بعام 2023، شهدت تقديم أكثر من 290 ألف، وذلك دليل على مناسبة تلك الوحدات لإمكانيات واحتياجات المواطنين.

واسترسل : تطوير العمران القائم واحد من اصعب التحديات التي تواجه الدولة المصريية، حيث تمكنا من إنشاء شبكة طرق جديدة وتطوير البنية التحتية للمحاور، وتوفير خدمات للمواطنين في المدن الجديدة.