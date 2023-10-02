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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عنبة برفقة مايان السيد في أحدث ظهور عبر إنستجرام

عنبة ومايان السيد
عنبة ومايان السيد

نشر مطرب المهرجانات عنبة، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر عنبة برفقة الفنانه مايان السيد.

 

ونالت الصورة، إعجاب متابعيها وأنهالت عليهم التعليقات.

 

عنبة مايان السيد ضيفا صاحبة السعادة 

يحل مغنى المهرجانات عنبة والفنانة الشابة مايان السيد، ضيفين على برنامج صاحبة السعادة يوم الإثنين المقبل في تمام الحادية عشر مساءً على شاشة dmc.

 

ومن المقرر أن يكشف الثنائي عن تفاصيل مشاركتهما فى مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة بطولة الفنانة يسرا والذي عرض فى رمضان الماضي.

 

قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"


بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلوا منالمواقف الكوميدية.


مسلسل "1000 حمدا لله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.


 

1000 حمدالله على السلامة الشابة مايان السيد الفنانة يسرا برنامج صاحبة السعادة رمضان الماضي قصة مسلسل مطرب المهرجانات عنبة

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