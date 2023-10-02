تأجيل مسرحية منة شلبي الجديدة إلى 2024

حالة من النشاط الفني تعيشها حاليا الفنانة منة شلبي، وذلك بعد تعاقدها على أكثر من عمل فني خلال الفترة الأخيرة.



ومن هذه الأعمال التي تعاقدت عليها مسرحية فرايداي والمفترض عرضها ضمن موسم الرياض القادم بالسعودية.



وذكرت الصفحة الرسمية لبرنامج Et بالعربي أن الشركة المنتجة لمسرحية منة شلبي الجديدة قررت تأجيلها لعام 2024، وذلك بسبب انشغال منة شلبي الفترة الحالية بتصوير أكثر من فيلم.



وأكدت الصفحة الرسمية لبرنامج Et بالعربي أن منة شلبي سوف تبدأ خلال أيام تصوير فيلمين دفعة واحدة الأول بعنوان سارة وعلى والأخر فيلم مع أحمد عز بعنوان فرقة الموت وهو ما يصعب عليها التركيز فى المسرح خلال الفترة الحالية.





فيلم قاعة الأوركيد

كما تستعد الفنانة منة شلبي لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان قاعة الأوركيد والفيلم يشارك في بطولته بين أحمد داود.

ويعتبر ذلك هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنه بعد تعاونهما في فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن".