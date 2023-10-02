عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حراسة مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف يهودا غليك، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة قوات الاحتلال في ثالث أيام ما يسمى "عيد العرش" اليهودي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، فيما تولى غليك تقديم شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وجرت هذه الاقتحامات وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر قوات كبيرة تابعة لشرطة الاحتلال في باحات المسجد الأقصى وعند أبوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وتواصل المجموعات الاستيطانية الدعوة لحشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية.

ودعا فلسطينيون إلى صد الاقتحامات من خلال الحضور اليومي والمكثف في المسجد الأقصى، والرباط فيه والدفاع عنه.