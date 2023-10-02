حلقت شعرها وحواجبها.. شاهد كيم كاردشيان تثير الجدل في أحدث ظهور

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صورا جديدة لنجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان المثيرة للجدل.

وخضعت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة CR Fashion Book، وظهرت في صورة الغلاف بشعر قصير جداً، وتساءل المتابعون هل حلقت شعرها؟.

وظهرت كيم كاردشيان، بجلسة التصوير مختلفة تمامًا عما اعتاده الجمهور حيث ظهرت بشعر قصير وملابس متسخة واتسمت جلسة التصوير باللونين الأبيض والأسود، مع الحواجب الرفيعة ونظارات Bayonette، والشعر المحلوق رغم ظهور كيم كاردشيان بالمظهر الأنيق في أغلب الوقت.

أثارت ضجة عند متابعيها بين مؤيد ومعارض، إلا أن البعض منهم لم يتعرف عليها في البداية موضحين أنها قامت بتغيير جذري في هيئتها وسط إعجاب البعض وهجوم البعض الآخر.