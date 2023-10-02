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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يتابع انتظام الدارسة.. شاهد

متابعة الدراسة بمدارس
متابعة الدراسة بمدارس سيناء

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي ، رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء عدد من المدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس بشكل منتظم والاطمئنان على سير الدراسة ، وذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد ، بناءاً على توجيهات اللواء الدكتور  محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.


نظافة المدارس:

 

وتفقد مدرسة الشهيد أحمد كمال الابتدائيه بالحسنة ، ومدرسة الاعداديه بنات ،و مدرسة بغداد الابتدائيه المشتركه ،وتابع طابور الصباح وتحية العلم وانتظام اليوم الدراسي بتلك المدارس ، وإطمأن علي نظافة المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المنظمة.

وتابع مدى التزام الطلاب وهيئة التدريس ومدي تحقيق الانضباط الإداري بالمدارس والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف الرسمية وتطبيق مواعيد الحضور والغياب علي الطلاب والمعلمين وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية داخل مركز ومدينة الحسنة

 وقد استهلت  المدارس  يومها الدراسي   بتحية العلم وترديد النشيد الوطني وكلمة في طابور الصباح للترحيب بالطلاب الجدد وأخري عن ذكري حرب أكتوبر المجيدة .

وتتزامن جولة رئيس مدينة الحسنة قيام رؤساء الوحدات المحلية بالقري بجولات مماثلة علي المدارس ، متابعة انتظام العام الدراسي الجديد.
 

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الحسنة المدارس التعليمية العمل الدراسة

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