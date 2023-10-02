أيمن محسب: الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتطوير قطاع الصناعة

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن المناطق الصناعية موجودة بالصحراء ولم يكن يصل إليها ترفيق أو مياه أو كهرباء، لكن هذا الأمر تغير خلال السنوات الماضية وتم توصيل كل المرافق العامة لها.

وقال أيمن محسب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتطوير الصناعة مثل البنية التحتية ووضع خريطة صناعية بعدما لم تكن موجودة من قبل.

وتابع عضو مجلس النواب، أن ان الدولة المصرية دشنت 13 ميناءً في الفترة من عامي 2022 و 2024، مؤكدا أن الدولة قامت بصرف مبالغ كبيرة حتى تنفتح على العالم.

تصدير الشحنات

وأشار أيمن محسب، إلى أن منظومة الصادرات كان فيها أزمة كبيرة على مدار العقود الماضية، وكانت إجراءات التصدير تستغرق أياما وشهورا، ولكن هذا الأمر تغير وخلال ساعات وتحديدا 7 أو 8 ساعات يمكن تصدير الشحنات.

