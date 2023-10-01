مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: خطوات جادة اتخذتها الدولة لدعم المستثمرين

أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هناك خطوات جادة اتخذتها الدولة المصرية لدعم المستثمرين.

وأضاف أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "تلقينا أطروحات متعددة خلال الجلسات"، مضيفا: "لأول مرة تتجمع كل القوى السياسية في جلسات واحدة".

وأشار أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني،: "الحوار الوطني يعتبر الآلة الديمقراطية الشعبية الحقيقية على أرض مصر منذ تاريخ مصر حتى هذا العصر"، موضحا: "لأول مرة يجلس الجميع على طاولة واحدة في تاريخ العمل السياسي والحزبي المصري".



