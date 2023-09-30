السيسي: مستعدون لتقديم كافة التسهيلات لجذب المستثمرين

قال الرئيس السيسي: “خصصنا حوالي 30 مليون متر أراضي وتفاجئنا ان ما تم إنجازه على هذه الأراضي مشروعات لا تزيد عن 10% من الرقم وهذا ما جعلنا نسير في مسار إنشاءات مجمعات صناعية وقمنا بعمل حوالي 17 مجمع ونحن لدينا إمكانية أن نقوم بعمل المزيد من المجمعات الصناعية هذا ممكن لو هناك طلب”.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن، :" نحن لن نجعل المستثمر يبحث عن التراخيص والأموال للقيام بالمشاريع على هذه الأراضي، والدولة ستقوم بعمل المنشآت الصناعية للتسهيل على المستثمرين، ‏ونحن مستعدين كدولة لتقديم كافة التسهيلات لجذب المستثمرين.