السيسي: 450 مليار دولار خسائر مصر في 2011 والدولة تدفع الثمن من اللحم الحي

‏قال الرئيس السيسي لابد أن نقوم بزيادة مواردنا، ومصر قامت بمحاولات عديدة من الخمسينيات منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ولكن لم ننجح في ذلك، وفي فترة الرئيس الراحل محمد أنور السادات حاولنا ولم ننجح أيضا، حتى أيام الرئيس الراحل مبارك لم ننجح في ذلك، وحتى الآن نحن لم نحقق المعدل المطلوب.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن، :" أن مصر زادت حوالي 25 مليون مواطن منذ 2011 وحتى الآن وهناك زيادة سكانية كبيرة، مؤكدا أن هناك بعض الدول نموها السكاني ثابت وهناك دول أخرى نموها السكاني سلبي.

‏وأضاف الرئيس السيسي أن مصر خسرت في عام 2011 حوالي ‫ 450 مليار دولار وكان لهم تأثير كبير علينا وكل أزمة ستحدث في مصر سيكون لها تداعيات وهذا الكلام لكل إنسان مصري بسيط قائلا:" اوعوا تفتكروا أن الـ 450 مليار دولار اللي خسرناهم في 2011 حد اداهوملنا لا الدولة بتدفع ثمنهم من لحم الحي".