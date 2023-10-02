كاتب صحفي: إنفاق 10 تريليونات جنيه على المشروعات المختلفة في مصر

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن مؤتمر حكاية وطن قدم كشف حساب فيما تم من انجازات في الدولة المصريية ما بين الفترة من 2014 حتى العام الحالي.

وقال عماد الدين حسين، خلال لقاء له لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “ام بي سي مصر2”، أنه تم انفاق 10 تريليون جنيه على المشروعات المختلفة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية.

وتابع الكاتب الصحفي عماد الدينن حسين، وعضو مجلس الشيوخ، أنه يحسب للرئيس السيسي أنه يفعل اكثر مما يتحدث في المشروعات التنموية وحديثه عن أزمة المحروقات والكهرباء كان صريحا جدا.

التسعيرة الجبرية

وأشار عماد الدين حسين إلى أنه لا يمكن تطبيق التسعيرة الجبرية في مصر بسبب الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك.