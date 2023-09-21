عماد الدين حسين: إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الاثنين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأمانة الفنية للحوار الوطني أظهرت أداءً ممتازًا، موضحا أن هذا الأداء لم يكن محصورًا في شخص المستشار محمود فوزي فقط، بل تعاون فريق العمل بأكمله على أعلى مستوى.

وأشار خلال مداخلة هاتفية بقناة المحور إلى أن الأمانة الفنية للشباب والفتيات أيضًا ساهمت بجهد حقيقي منذ بداية استلامها للأفكار من المواطنين والتعامل مع مختلف الأحزاب والشخصيات العامة.

وأضاف أن الجهد الكبير الذي بذل في هذا السياق لم يتم رؤيته بشكل كامل من قبل الجمهور، لافتا إلى أنه على الرغم من أمله في أن ينتهي الحوار قبل الانتخابات، إلا أن هناك بعض القضايا المهمة لم يتم حسمها بعد، مثل قضايا الحرية في التعبير والديون والتضخم وغلاء الأسعار.

وأكد أن الجهد الذي تم بذله لم يكن قليلاً، وأشاد بأن نحو ثلثي توصيات الحوار تم رفعها إلى الرئيس.

وأوضح أن من الصعب تنظيم الحوار مع استمرار الانتخابات جارية، وأن معظم المشاركين في الحوار كانوا من السياسيين، وكان من المحرج رفع الجلسات، لكن الجدول الزمني للانتخابات كان يفرض ذلك، مؤكدا أن الاثنين المقبل سيتم إعلان الجول الزمني للانتخابات الرئاسية.