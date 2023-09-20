عماد الدين حسين: فريد زهران قد يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية غداً

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي قد يعلن ترشحه للرئاسة رسمياً غداً لانتخابات 2024.



لافتاً خلال لقاءه عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: إلى أن أهم 3 قضايا يهتم بها مرشح الرئاسة هي الأسعار، ثم الأسعار، ثم الأسعار وأن الدولة يجب أن الدولة يجب أن تشجع العمل السياسي الشرعي والصحيح حتى لا يظهر متطرفين.



موضحاً أن الأحزاب نحتاج لحياة سياسية حيوية لان الأحزاب تعاني من عيوب خلقية ومادية.

وكشف أنه يجب على كل مرشح رئاسي أن يحصل على 25 ألف توكيل، أو دعم 20 نائبا من البرلمان.



موضحاً أن توصيات الحوار الوطني رفعت لرئيس الجمهورية لأنه من دعا للحوار.



من جانبه لفت النائب حسام الخولي إلى أن جلسات الحوار الوطني تمت مناقشة تطوير الأحزاب، وتنميتها.



لافتاً إلى أن أهم أسباب انهيار الأحزاب هي الخلافات فيما بينها قائلاً : " الخلافات بين الأحزاب ساهمت في انهيارها.