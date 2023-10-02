ضبط 69 ألفا و995 مخالفة متنوعة في حملات مرورية خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 69 ألفا و995 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 19 ألفا و902 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و602 مخالفة سير بدون تراخيص، و13 مخالفة موقف عشوائي، وألف و238 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة و4 مخالفات لشروط التراخيص.



وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.