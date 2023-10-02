طورا لقاحات كوفيد.. كاتالين كاريكو تفوز بجائزة نوبل للطب 2023 مناصفة مع درو وايزمان

أعلنت لجنة حكام جائزة نوبل لعلم وظائف الأعضاء أو الطب، اسم الفائز بالجائزة لعام 2023 وحاز على الجائزة مناصفة العالمان “كاتالين كاريكو ​katalin kariko”، و"درو وايزمان drew weissman".

يعد درو وايزمان طبيب وعالم أمريكي اشتهر بمساهماته في بيولوجيا الحمض النووي الريبوزي (RNA)، ساعد عمله في تمكين تطوير لقاحات mRNA ، وأشهرها تلك الخاصة بكوفيد-19 التي تنتجها شركات فايزر وBioNTech / Pfizer و Moderna . [2].

تعاون مع زميلته الباحثة كاتالين كاريكو في تطوير هذه اللقاحات، وحصل على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة لاسكر-ديباكي للأبحاث الطبية السريرية المرموقة.

تمنح جمعية نوبل في معهد كارولينسكا جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب. وكما هو موضح في وصية ألفريد نوبل، فإن الجائزة مخصصة للشخص الذي حقق أهم اكتشاف في مجال علم وظائف الأعضاء أو الطب.