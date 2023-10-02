عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي للضفة الغربية حرب إسرائيلية على السلام ومرجعياته

أرشيفية
أرشيفية

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من استهداف جدي وتصعيد في أعداد المستوطنين في الاقتحامات، ومحاولة فرض وقائع جديدة عليه.

كما أشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، إلى ما تتعرض له بلدة سبسطية ومنطقتها الأثرية من اعتداءات واستباحة لآثارها من جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين، في محاولة لتكريس السيطرة الإسرائيلية عليها، وكذلك التداعيات الخطيرة على حياة الفلسطينيين جراء إعادة المستوطنين إلى بؤرة "حومش" وتحويلها إلى مستعمرة.

وقالت الوزارة الفلسطينية، إن هذه الانتهاكات تؤكد الإمعان الإسرائيلي الرسمي في السيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، في إطار عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وتخصيص المساحة الأكبر منها كعمق إستراتيجي للتمدد الاستعماري الاستيطاني العنصري، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التصعيد وتداعياته.

ورأت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تسابق الزمن في تنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، بهدف حسم مستقبل قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقاً لأجندة اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن على العالم أن ينظر إلى ما تفعله أيدي نتنياهو وبن جفير وسموتريتش، وعدم الاكتراث ببعض العبارات التجميلية المخادعة التي تسمع من بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن السلام، وعليه أن يدرك أيضا أن مفهوم السلام لدى هذه الحكومة المتطرفة لا يتعدى خيارات سموتريتش التي يعرضها على المواطن الفلسطيني والتي هي إما الاستسلام أو القتل أو التهجير، وعلى ما يبدو أيضا، فإن تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وضمها يندرجان في إطار مفهوم نتنياهو للسلام.

وشددت على أن الميوعة الدولية في التعامل مع معاناة الشعب الفلسطيني جراء جرائم الاحتلال باتت توفر الغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم واستمرار العدوان الإسرائيلي وتصعيده، واستبدال حل الدولتين بالاحتلال ونظام فصل عنصري إسرائيلي تمييزي (أبرتهايد).

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المسجد الأقصي المبارك المستوطنين مليشيات المستوطنين الفلسطينيين بؤرة حومش الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

تفحم كامل المبنى.. النيابة العامة تكشف تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار تضرب هذه المناطق

قرارات عاجلة من وزير الداخلية بعد حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

ترشيحاتنا

خاص | صورة الميكروباص المنقلب بالتجمع الأول بعد مصرع واصابة 7 تلاميذ

في مصر قريبا| بشرى علنية من وزير الصحة بحضور الرئيس السيسي

أمام الرئيس السيسي.. "عبد الغفار" يطالب بمد مبادرة 100 يوم صحة لفترة أخرى

بعد فوزهما بجائزة نوبل للطب.. كاريكو ودرو وايزمان: أبحاث علمية لم يدعمها أحد

إجراء غير متوقع من أوسوريو في الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي بالدوري

خالد عبد الغفار: خدمات التأمين الصحي الشامل الجديدة مظلة لكافة المواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر و الجبن| بمذاق لا يقاوم

لاتتخلى عنهم في حياتك.. جمال شعبان يكشف 4 مفاتيح للنجاح

الفستان ضيق.. ناقد موضة يحرج هيفاء وهبي بسبب إطلالتها

القرآن آخر كلماته| تفاصيل موجعة للأنفاس الأخيرة بحياة أحمد سامي العدل

فيديو

طائرات وسيارات إسعاف ومطافئ .. السيطرة على حريق هائل بمديرية أمن الإسماعيلية

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ