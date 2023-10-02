القبض على لص سرق هاتفا محمولا من شخص بالغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من أحد المستشفيات بإستقبالها (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بكسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤاله قرر أنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام "سائق مركبة توك توك" بسرقة هاتفه المحمول من يده وأثناء محاولته الهرب قام الـمُصاب بالتشبث بالمركبة مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة فـى الواقعة وقائده (مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة) وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه الخاص بالمجنى عليه).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.