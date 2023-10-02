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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة على خلافات الجيرة تنتهى بجريمة في أسيوط

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عامل ، مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بعيار نارى بالجسم.

بالإنتقال وسؤال والده إتهم (شخصين ، مقيمان بدائرة المركز) بقيامهما بالتعدى على نجله لخلافات الجيرة التى تطورت لمشاجرة قام على إثرها أحدهما بإطلاق عيار نارى من (بندقية آلية) كانت بحوزته وأحدث إصابته التى أودت بحياته .

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم (بندقية آلية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب . 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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