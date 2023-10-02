مشاجرة على خلافات الجيرة تنتهى بجريمة في أسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عامل ، مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بعيار نارى بالجسم.

بالإنتقال وسؤال والده إتهم (شخصين ، مقيمان بدائرة المركز) بقيامهما بالتعدى على نجله لخلافات الجيرة التى تطورت لمشاجرة قام على إثرها أحدهما بإطلاق عيار نارى من (بندقية آلية) كانت بحوزته وأحدث إصابته التى أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم (بندقية آلية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.