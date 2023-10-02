البحث عن الكنز.. وفاة شخصين وضبط آخرين أثناء التنقيب عن آثار بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار..

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قيام (4 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل مبنى بأحد المزارع بدائرة المركز .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المبنى المشار إليه وضبط إثنين من المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار ، وتبين وفاة آخرين أثناء عملية التنقيب ، وعثر بداخل المبنى على (حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب) .

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار ، ونجحت قوات الحماية المدنية فى إستخراج الجثتين .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.