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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. تكليف من وزير الداخلية .. والنيابة تعلن أعداد المصابين

وزير الداخلي فى موقع
وزير الداخلي فى موقع حريق مديرية امن الاسماعيليه

شب حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم  بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية ، حيث هرعت سيارات الحماية المدينة لمحاولة السيطرة على الحريق ، كما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج .

وزير الداخلية في مكان الحريق 

ووصل في الساعات الأولى من صباح اليوم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية موقع الحادث ، حيث تفقد الموقع ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين إكتمال شفائهم.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت.

النيابة العامة تعاين مبنى مديرية الأمن

وكانت أعلنت النيابة العامة في بيان لها تفاصيل عن عملية إطفاء مبنى مديرية أمن الإسماعيلية حيث أسفرت المعاينة عن تفحمٍ بكامل مبنى مديرية الأمن، وألسنة اللهب تتصاعد من طوابقه العُليا، ورجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائراتٍ للقوات المسلحة، في سعيٍ حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة وقد تشكل فريقٌ من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

سؤال المصابين عن الحادث

و تلقت النيابة العامة في الرابعة والنصف فجر اليوم الاثنين الموافق الثاني من شهر أكتوبر عام ٢٠٢٣، إخطارًا بنشوب حريقٍ بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، ومن فوره انتقل المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية وفريقٌ من نيابته ونيابة الإسماعيلية الكلية، إلى مسرح الحادث -بشارع محمد علي بدائرة قسم أول الإسماعيلية-، لمعاينته فاضطلع ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء النيابة بسؤال ثلاثة وثلاثين مصابًا، تسعة وعشرين منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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