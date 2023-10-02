ضبط مخبز جمع 463 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبدالعال وكيل المديرية و سمير البلكيمى بتنفيذ عدة حملات تموينية بمركزى شبراخيت ودمنهور.

و تم ضبط 8 تجار تموينيي لبيعهم كميات كبيره من السلع التموينية فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة كما تم تحرير 11 محضر تجميع سلع تموينيه مدعمه بهدف الاتجار بهم فى السوق السوداء لتحقيق كسب غير مشروع.

وبحملة مماثلة بمركزى المحمودية ورشيد تم ضبط مخبز قام بتجميع 463 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة و مخبز تصرف فى 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة و 7 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

كما تمكنت ادارة تموين بدر من ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف و 6 محاضر توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو وجود عذر قهري .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.