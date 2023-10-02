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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأعلى الأصوات.. مرشح فلسطين يفوز بعضوية لجنة الميثاق العربية لحقوق الإنسان

مندوبية فلسطين لدى
مندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية

أعلن السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، فوز مرشح دولة فلسطين بعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية – لجنة الميثاق وذلك في الانتخابات التكميلية لعضوية اللجنة؛ والتي جرت اليوم الاثنين، بمقر جامعة الدول العربية.

وأضاف السفير العكلوك أن المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وبتوجيهات من وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، عملت على مدار الفترة الماضية بجهدٍ حثيث مع الدول العربية الأطراف في اللجنة، من خلال مذكرات رسمية واتصالات ثنائية، بهدف حشد الدعم لمرشح دولة فلسطين المستشار مجدي الحردان – رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل بدولة فلسطين.

واعتبر السفير العكلوك أن هذا الفوز المستحق لدولة فلسطين يعتبر إنجازاً للدبلوماسية الفلسطينية في مجال حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وتعزيز العمل الحقوقي العربي المشترك، والحضور الفلسطيني على المستويين العربي والدولي، ودعم مكانة القضية الفلسطينية كقضية مركزية على أجندة منظومة العمل العربي المشترك، وتسليط الضوء عربيا ودوليا على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الإنسان الفلسطيني.

وفي هذا السياق، ثمّنت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية مواقف الدول العربية الأطراف في لجنة حقوق الإنسان العربية؛ لدعمها دولة فلسطين وتصويتها لمرشحها لولايةٍ ثانية، بحصوله على 14 صوتا من أصل 18، وهو أعلى عدد أصوات يحصل عليه مرشح دولة فلسطين.

حضر الانتخابات إلى جانب السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، المستشار أول د. رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، والملحقين الدبلوماسيين ماهر أسامة مسعود وعلا عامر الجعب.

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) تعتبر أول آلية عربية تعاقدية رسمية تقوم بمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتتولى اللجنة النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن الإجراءات والتدابير المتخذة من اجل إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق حيث تتألف اللجنة من 7 أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بصفتهم الشخصية بالإقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والعمل بكل تجرد ونزاهة وقد تم إختيار المستشار القانوني مجدي حردان عضوا بلجنة الميثاق لمدة 4 سنوات.

وتقوم دولة فلسطين بدورها بالعمل على إعداد التقارير الأولية والدورية حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وحول الإنتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة حيث سيكون  لفلسطين من خلال عضويتها ومشاركتها دور فاعل للعمل على تحقيق اللجنة تطلعات الدول الأعضاء وتفعيل نصوص الميثاق العربي.

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