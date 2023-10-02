موكب ترامب في طريقه إلى محكمة نيويورك للمثول أمام القضاء

غادر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، برج ترامب وهو في طريقه إلى محكمة مدينة نيويورك لحضور اليوم الأول من محاكمة الاحتيال المدني ضده وأبنائه وشركاتهم والمديرين التنفيذيين لمنظمة ترامب.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، ستبدأ اليوم الجلسة الافتتاحية في محاكمة الأصول المتضخمة.

وتأتي المحاكمة بعد أقل من أسبوع من الحكم الذي وجد ترامب والمتهمين الآخرين مسؤولين عن الاحتيال “المتكرر”.

تم إدراج الرئيس السابق وأبنائه البالغين وأقرب مستشاريه التجاريين كشهود محتملين لكل من المدعي العام في نيويورك والدفاع.

ومع ذلك، فإن إدراجهم كشهود محتملين لا يعني أنه سيتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم.