عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موكب ترامب في طريقه إلى محكمة نيويورك للمثول أمام القضاء

دونالد ترامب
دونالد ترامب

غادر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، برج ترامب وهو في طريقه إلى محكمة مدينة نيويورك لحضور اليوم الأول من محاكمة الاحتيال المدني ضده وأبنائه وشركاتهم والمديرين التنفيذيين لمنظمة ترامب.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، ستبدأ اليوم الجلسة الافتتاحية في محاكمة الأصول المتضخمة.

وتأتي المحاكمة بعد أقل من أسبوع من الحكم الذي وجد ترامب والمتهمين الآخرين مسؤولين عن الاحتيال “المتكرر”.

تم إدراج الرئيس السابق وأبنائه البالغين وأقرب مستشاريه التجاريين كشهود محتملين لكل من المدعي العام في نيويورك والدفاع.

ومع ذلك، فإن إدراجهم كشهود محتملين لا يعني أنه سيتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم.

دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

موضوعات متعلقة

النيجر تعلن قبول الوساطة الجزائرية.. وتوجيه عاجل من الرئيس تبون

استبدل مصالح أوكرانيا بثرائه الشخصي.. الكشف عن خطة زيلينسكي منذ بدء الحرب

جفاف المساعدات العسكرية والمالية.. أمريكا تستعد لإلقاء أوكرانيا تحت "القطار"

بعد حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. جمعية الصداقة الإيطالية العربية تتضامن مع مصر

بسبب اتهامه بتضخيم أصوله.. محاكمة ترامب وأبنائه اليوم في قضية الاحتيال

أمطار غزيرة ورياح شديدة.. تحذير خطير من الأرصاد السعودية بشأن الطقس

سوريا تعلن استعدادها للحوار مع تركيا بشرط واحد

بعد إعلان الجمهوريين ترشحه للانتخابات.. ترامب يقف أمام محكمة نيويورك اليوم

ترشيحاتنا

60 ألف دارس.. الجامع الأزهر يفتح أبوابه لقبول دفعة جديدة برواق القرآن

السيسي: نشكر الجمعيات الأهلية على الجهد المبذول في تطوير المجتمع

إنجازات صادرات قطاع الصناعات الغذائية في عهد الرئيس السيسي.. تفاصيل

أول تعليق من الكرملين على تخلي مولدوفا عن الغاز الروسي

كشفت أهدافها.. وثيقة سرية تفضح خطط أمريكا في أوكرانيا

بحضور محبيه .. تشييع جثمان الروائي خالد خليفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاج وفستان.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير | شاهد

الصحة العالمية تحذر من تناول هذه الأنواع من اللحوم والعصائر خلال الدراسة

ملابس وتسريحة شعر غريبة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

تزامنا مع بدء الدراسة.. كيف نزرع حب المدرسة داخل أولادنا

فيديو

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

كنت هموته.. إلهام شاهين تروى تفاصيل مطاردة معجب لها ونصيحتها لابنة شقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ