عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متمردو مالي يستولون على قاعدة عسكرية رابعة خلال شهرين

صدى البلد

أعلن متمردو الطوارق في مالي، اليوم الاثنين، أنهم استولوا على قاعدة عسكرية أخرى من الجيش في شمال البلاد مع احتدام القتال.

 

قال عطايا محمد، المتحدث باسم حركة أزواد المسلحة، لوكالة أسوشيتد برس، إن المتمردين استولوا على القاعدة العسكرية في مدينة بامبا بين تمبكتو وغاو يوم الأحد، كجزء من استراتيجية أوسع لإضعاف الجيش المالي.

 

قال عطايا محمد، المتحدث باسم حركة أزواد المسلحة، إن المتمردين سرقوا أيضًا 11 مركبة. وأضاف أن اتخاذ الموقع في بامبا يهدف إلى حرمان الجيش المالي من قاعدة يمكنه الانسحاب إليها في إطار سعيه للتقدم نحو معقل الطوارق في كيدال في الشمال.

 

لم يعلق المجلس العسكري الحاكم في مالي على ما إذا كانت القاعدة قد تم الاستيلاء عليها، لكنه نشر بيانًا يوم الأحد على المنصة أكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، قائلًا إن هناك قتالًا عنيفًا بين قواته و"الإرهابيين" في بامبا، وسيتم نشر التفاصيل لاحقًا. وتشير حكومة مالي إلى متمردي الطوارق على أنهم إرهابيون.

 

تعد أعمال العنف هي الأحدث في سلسلة من الهجمات المتزايدة التي يشنها المتمردون، ويقول محللون إن ذلك يشير إلى انهيار اتفاق السلام الموقع عام 2015 بين الحكومة ومتمردي الطوارق العرقيين الذين طردوا قوات الأمن ذات يوم من شمال مالي أثناء سعيهم لإنشاء دولة أزواد هناك.

 

ستكون القاعدة هي الرابعة التي يسيطر عليها المتمردون منذ أغسطس، بعد القاعدة الأخرى في بوريم وليري وديورا. وقال المتمردون إنهم يستعدون للانتقام.

 

يكافح المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في عام 2020 ومرة أخرى بعد عام من أجل وقف الهجمات. وتقاتل قواتها منذ ما يقرب من عامين إلى جانب مرتزقة روس من جماعة فاجنر، لكن العنف تزايد مع اتهام الطرفين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

 

متمردو الطوارق مالي قاعدة عسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

مفاجآت في الأهلي| ورطة ذهاب سيمبا.. وصن داونز يتراجع عن الانسحاب من دوري السوبر

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

ترشيحاتنا

وزير الداخلية: القضاء على 2375 بؤرة إجرامية خلال الـ 9 سنوات الماضية

تطوير.. وزير الداخلية: الشبكة القومية للطرق أنقذت مصر من الشلل المروري

شيخ الأزهر يستقبل سفير مصر لدى الفاتيكان ويبعث رسالة إلى البابا فرنسيس

وزير الداخلية: نعى خطورة حروب الجيل الرابع والخامس على البلاد

أرقام مهمة.. وزير الداخلية: ضبط 2375 بؤرة إجرامية خلال 9 سنوات

زلزال قوي يضرب طاجيكستان .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلقت شعرها وحواجبها.. شاهد كيم كاردشيان تثير الجدل في أحدث ظهور

كيف بدأ العبيد الأفارقة الحصول على حريتهم في أمريكا؟..تفاصيل تاريخية مدهشة

في كل المناسبات.. حقيبة ياسمين صبري المفضلة سعرها خرافي

فستان غير معتاد.. ياسمين صبري تثير الجدل | شاهد

فيديو

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ