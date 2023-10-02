في حب الرئيس.. الجيزة والدقي تمتلئ بآلاف المؤيدين.. والمواطنون: دعمنا الكامل للسيسي

مسيرات بالآلاف وحشود جماهيرية تملأ شوارع الدقي منذ صباح اليوم ، حيث احتشد الألاف من أهالي الجيزة في مسيرة مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية .

وشهدت شوارع الجيزة والدقي حشود بالألاف وفرحة المواطنين ، رافعين علم مصر وصور الرئيس السيسي ، وسط هتافات دعم وحب وتأييد من أجل مصر .

واجتمع المواطنون رجالاً ونساءً وشباب على حب ودعم الرئيس السيسي ، هاتفين باسمه ليطالبوه بالترشح لفترة ثانية وعهد جديد مع المصريين في حكم البلاد .

وأكد المحتشدون على دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مطالبين بإعلانه الترشح وخوض الانتخابات الرئاسية .