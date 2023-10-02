رغم انسحاب البعض.. الشركات الغربية تواصل السيطرة على السوق الروسية

واصلت الشركات الأمريكية والفرنسية والألمانية هيمنتها على السوق الروسية عام 2023 على الرغم من هجرة الأعمال الغربية التي أثارتها الحرب في أوكرانيا، وفقًا لقائمة فوربس روسيا لأكبر 50 شركة أجنبية في البلاد.

يعكس التصنيف الأخير، الذي شهد أيضًا تقدم الشركات الصينية، التحولات الجيوسياسية الكبرى التي حدثت منذ حرب روسيا مع جارتها في فبراير 2022. وقد انسحبت منذ ذلك الحين 22 شركة من أكبر 50 شركة أجنبية بحسب مجلة فوربس لعام 2022 من روسيا.

ومع ذلك، كانت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تمثيلاً في تصنيف فوربس روسيا لعام 2023، مع عودة ثماني شركات من أصل 10 شركات أمريكية مدرجة في عام 2022 إلى الظهور في التصنيف الأخير.

احتلت الصين، التي تضم ست شركات في تصنيف 2023، المركز الثاني، بينما تقاسمت ألمانيا، التي احتلت المركز الثاني في العام الماضي، المركز الثالث مع فرنسا وتركيا بخمس شركات لكل منهما.

وأشارت مجلة فوربس روسيا إلى أن شركات صناعة السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية الصينية حققت أكبر استفادة من التحول في زمن الحرب، مع نمو مضاعفة في الإيرادات.

حصلت بيلاروسيا وإيطاليا وتايلاند وكازاخستان على مراكز ضمن الخمسين الأوائل للمرة الأولى، بينما اختفت إسبانيا ولاتفيا والسويد من القائمة.

تشمل الغيابات الملحوظة عن القائمة الأخيرة شركة صناعة السيارات الألمانية وأكبر شركة أجنبية في روسيا لعام 2022 فولكس فاجن، بالإضافة إلى رينو الفرنسية (الثالثة في عام 2022)، وأبل (الخامسة)، وتويوتا (السابعة) وسامسونج (التاسعة).

هذا العام، احتلت شركة التجزئة الفرنسية لتحسين المنازل شركة ليروي ميرلين المركز الأول بإيرادات روسية تقدر بنحو 529.7 مليار روبل (5.3 مليار دولار)، وفقًا لفوربس روسيا.

مثل العديد من الشركات الغربية الأخرى، أعلنت شركة ليروي ميرلين عن خطط للتنازل عن السيطرة على متاجرها الروسية للإدارة المحلية في انتظار موافقة الكرملين. سيؤدي الخروج الوشيك إلى استبعاد ليروي ميرلين من قائمة فوربس روسيا لعام 2024.

فمنذ ديسمبر، أرغم الكرملين الشركات الأجنبية على مغادرة البلاد على بيع أصولها لمشترين روس بخصم قدره 50%، وفرض عليهم رسوم خروج لا تقل عن 10% من قيمة الصفقة.

أكثر من نصف الشركات المملوكة لأوروبا والبالغ عددها 1871 شركة العاملة في روسيا قبل الحرب ظلت في البلاد بعد حرب موسكو مع أوكرانيا، وفقًا لكلية كييف للاقتصاد.