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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في مظاهرة حب.. صور الرئيس السيسي تغطى واجهات العمارات السكنية بمطروح

صور الرئيس السيسي
صور الرئيس السيسي تغطى واجهات العمارت

شهدت محافظة مطروح مظاهرة حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام الأهالي بتغطية واجهات العمارات السكنية بالصور  مع إضاءتها بألوان الليد المختلفة.

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وشاركت كافة فئات الشعب المطروحي في الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم لتأييد الرئيس السيسي الذي يحظى بشعبية جارفة بين جميع فئات المجتمع بمطروح والقبائل العربية، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير.

وأعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن انطلاق مسيرة بالسيارات شارك فيها أمانات المراكز الثمانية احتفالا بالعيد الـ50 لانتصارات أكتوبر مصحوبة بأعلام مصر والحزب وصور الرئيس السيسي، لدعمه في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير، في كافة ربوع مصر، لنبعث رسالة حب وتأييد للرئيس السيسي علي ما قدمه من إنجازات في كافة المجالات.

وأشار، إلى تنظيم مسيرة باليخوت في البحر كأضخم وأكبر مسيرة حاشدة، بمشاركة جميع أمانات مراكز المحافظة الثمانية وكافة أطياف المجتمع المطروحي دعما للرئيس في الانتخابات الرئاسية.

صور الرئيس السيسي تغطى واجهات العمارت 
صور الرئيس السيسي تغطى واجهات العمارت 
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