جائزة نوبل في الطب تذهب إلى عالمين.. مكّن عملهما العالم من محاربة كوفيد

فاز عالمان بجائزة نوبل في الطب اليوم الاثنين لاكتشافاتهما التي مكنت من تطوير لقاحات من نوعية mRNA المضادة لفيروس كورونا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

مُنحت الجائزة إلى الطبيبة كاتالين كاريكو، الأستاذ في جامعة ساجان بالمجر والأستاذ المساعد في جامعة بنسلفانيا، ودرو وايزمان الذي أجرى بحثه الحائز على جوائز مع كاريكو في جامعة بنسلفانيا.

من خلال النتائج الرائدة التي توصلا إليها، والتي غيرت بشكل أساسي فهمنا لكيفية تفاعل mRNA مع جهاز المناعة لدينا، ساهم الحائزان على الجائزة في المعدل غير المسبوق لتطوير اللقاح خلال واحدة من أكبر التهديدات لصحة الإنسان في العصر الحديث.

أعلن توماس بيرلمان، أمين جمعية نوبل، عن الجائزة، وقال إن كلا العالمين ”شعرا بالذهول” من أنباء الجائزة عندما اتصل بهما قبل وقت قصير من الإعلان.

وقالت جونيلا كارلسون هيديستام، وهي جزء من اللجنة التي اختارت الفائزين، عن عملهما إنه ”فيما يتعلق بإنقاذ الأرواح، خاصة في المرحلة الأولى من الوباء، كان الأمر مهمًا ".

فاز العالم السويدي سفانتي بابو بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب العام الماضي لاكتشافاته في التطور البشري التي كشفت أسرار الحمض النووي للنياندرتال والتي قدمت رؤى أساسية لنظام المناعة لدينا، بما في ذلك قابلية تعرضنا لمرض كوفيد-19 الشديد.

وتستمر إعلانات نوبل عن جائزة الفيزياء يوم الثلاثاء، والكيمياء يوم الأربعاء، والأدب يوم الخميس.

وسيتم الإعلان عن جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة وجائزة الاقتصاد في 9 أكتوبر.

وتبلغ قيمة الجوائز 11 مليون كرونة سويدية (مليون دولار).

وتأتي هذه الأموال من وصية تركها مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل، الذي توفي عام 1896.



والفائزون مدعوون لاستلام جوائزهم في احتفالات تقام في 10 ديسمبر، ذكرى وفاة نوبل.

وتسلم جائزة السلام المرموقة في أوسلو، فيما يقام حفل توزيع الجوائز الأخرى في ستوكهولم.